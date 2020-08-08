شكرا لقرائتكم إكرامي: الهجوم على الخطيب ممنهج وأبناء الأهلي الحقيقيون لا يهاجمون الكيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
انتقد إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، بعض الأشخاص التي تشن هجوما على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وأكد إكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية: "الهجوم علي الخطيب ممنهج ولا يتم ممن يدعون انهم من أبناء النادي".
وتابع: "أبناء الأهلي الحقيقيون لا يهاجمون الكيان".
من ناحية أخرى قال إكرامي الشحات إنه لم يتواصل مع الكابتن محمود الخطيب، بعد أنباء سرقة فيلاته.
وأضاف إكرامي الشحات : "عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلاته".
وأتم: "الخطيب أصبح بحال أفضل وأنا حاولت التواصل معه على الهاتف لكنه لم يجيب لذلك عدت فورا من الساحل الشمالي للاطمئنان عليه".
يأتي ذلك فى الوقت الذي كشف فيه إكرامي الشحاتات عن رغبة رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد المعار في صفوف الأهلي، في الفترة المقبلة.
وأضاف: "رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي".
وأنهى حديثه قائلا: "نصيحتي للاعب هو الاحتراف من أجل التألق وتحقيق مزيد من النجاح وهي رغبته التي أعلنها سابقا".
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