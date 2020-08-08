إكرامي: الهجوم على الخطيب ممنهج وأبناء الأهلي الحقيقيون لا يهاجمون الكيان

من ناحية أخرى قال إكرامي الشحات إنه لم يتواصل مع الكابتن محمود الخطيب، بعد أنباء سرقة فيلاته.

وأضاف إكرامي الشحات : "عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلاته".

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وأتم: "الخطيب أصبح بحال أفضل وأنا حاولت التواصل معه على الهاتف لكنه لم يجيب لذلك عدت فورا من الساحل الشمالي للاطمئنان عليه".

يأتي ذلك فى الوقت الذي كشف فيه إكرامي الشحاتات عن رغبة رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد المعار في صفوف الأهلي، في الفترة المقبلة.