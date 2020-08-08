شكرا لقرائتكم أحمد الشناوي يرفض تخفيض عقده مع بيراميدز ويؤكد استمراره مع الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال عمر ربيع ياسين، إن أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، تمسك بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد.

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وأكد عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية أن الشناوي رفض فكرة الرحيل لأي نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل ضعف العروض التي تلقاها مؤخرًا سواء من الناحية المالية أو الفنية.

وتابع: "الحارس الدولي أكد علي استمراره مع الفريق، رافضًا في الوقت ذاته كل المحاولات التي بذلتها إدارة النادي معه من أجل تخفيض عقده البالغ سنويًا 20 مليون جنيه صافي".