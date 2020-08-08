شكرا لقرائتكم إكرامي: رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كشف إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن رغبة رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد المعار في صفوف الأهلي، في الفترة المقبلة.
وأكد إكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية: "رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي".
وتابع: "نصيحتي للاعب هو الاحتراف من أجل التألق وتحقيق مزيد من النجاح وهي رغبته التي أعلنها سابقا".
من ناحية أخرى قال إكرامي الشحات إنه لم يتواصل مع الكابتن محمود الخطيب، بعد أنباء سرقة فيلاته.
وأضاف إكرامي الشحات : "عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلاته".
وأتم: "الخطيب أصبح بحال أفضل وأنا حاولت التواصل معه على الهاتف لكنه لم يجيب لذلك عدت فورا من الساحل الشمالي للاطمئنان عليه".
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