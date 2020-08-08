شكرا لقرائتكم هاني زادة: مرتضى دفع مستحقات لـ 19 لاعباً تعاقد معهم ‏المجلس السابق للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف زادة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"أغلب لاعبي الزمالك في المجالس السابقة لم ‏تتقاضى حقوقها المالية ومرتضى منصور هو من منحهم مستحقاتهم".‏

وواصل:" الهجوم على مرتضى منصور سببه الانجازات التي حققها في ‏النادي على مستوى الانشاّت والبطولات، ودائماً الشخص الناجح والقوي ‏هو من يلقى الهجوم والانتقادات".‏

وأنهى تصريحاته:" عندما استمر النادي بلقب وحيد خلال 7 سنوات ‏ومنشاّت النادي رديئة للغاية لم يهاجم أحد مجلس الادارة السابق، ولكنهم ‏يهاجمون مرتضى بعد تحقيق 11 لقباً وتطزير المنشاّت بشكل مميز".‏