شكرا لقرائتكم سيف زاهر: نادى مصرى يفاوض رمضان صبحى وإكرامى كلمة السر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى سيف زاهر إن شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى سيكون له دورا مهما في حسم وجهة رمضان صبحى خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن الأخير يستمع لـ"نسيبه" في الأمور الهامة.

أكد سبف زاهر خلال تقديمه برنامج ملعب "أون" على قناة أون سبورت إن هناك نادى مصري دخل على خط المفاوضات مع إدارة نادى هيدرسفيلد الإنجليزى للحصول على خدمات رمضان صبحى موضحا أن الأخير أكد في وقت سابق أنه لن يلعب في مصر إلا للأهلى.

قال سيف :" رمضان صبحي، رغبته الاولى هى الاحتراف في احد الدوريات الأوروبية واللاعب يبحث عن عروض في اي من أندية الدوري الانجليزي او الإيطالي".

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واكمل:"اذا لم يستطع النادي الأهلي، دفع المقابل المادي الذي طلبه نادي هيدرسفيلد، فهذه الحالة لن يستطيع رمضان صبحي، رفض الانتقال هذا النادي في الدوري المصري".