تأهل تاريخي لولفرهامبتون في «يوروبا ليج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل إشبيلية مشواره في مسابقته المفضلة، وبلغ الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بفوزه المستحق على روما 2-صفر، فيما حقق ولفرهامبتون الإنجليزي إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ 1972.

وكان تأهل أيضاً شاختار دانييتسك الأوكراني وكوبنهاجن الدنماركي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان إلى ربع النهائي الذي ستقام جميع مبارياته في ألمانيا من لقاء واحد.

كما تأهل باير ليفركوزن بتجديد فوزه على ضيفه رينجرز بهدف سجله الفرنسي موسى ديابي (51)، وذلك بعد أن فاز ذهاباً خارج قواعده 3-1، فيما استغل ولفرهامبتون وبازل السويسري عامل الأرض للبناء على نتيجتي الذهاب (1-1 و3-صفر توالياً) والتأهل على حساب أولمبياكوس اليوناني وإينتراخت فرانكفورت الألماني بالفوز عليهما بنتيجة واحدة 1-صفر.

ويلتقي إشبيلية في ربع النهائي المقرر الاثنين والثلاثاء المقبلين مع ولفرهامبتون، فيما يلعب ليفركوزن مع إنتر ميلان، ومانشستر يونايتد مع كوبنهاجن، وشاختار مع بازل.