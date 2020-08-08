شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب سلة نيجيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريد ستار بلغراد الصربي لكرة السلة أن لاعبه السابق النيجيري مايكل أوجو توفي خلال حصة تدريبية عن 27 عاماً، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أوجو أصيب بنوبة قلبية.

ولد أوجو (2,13 م) في لاغوس، وكان لاعب ارتكاز في فريق جامعة ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة قبل الانتقال إلى أوروبا لبدء مسيرته الاحترافية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة لاعب سلة نيجيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.