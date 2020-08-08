شكرا لقرائتكم خبر عن منصور سعيد بـ «الفار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، سعادته بفوز فريقه على المصري 1-0 في اليوم الأول من استئناف الدوري المصري نشاطه، مؤكداً أن تقنية الفيديو «الفار» أنصفت فريقه. وقال مرتضى منصور: «أشعر بالاطمئنان، لأنه مع وجود تقنية الفيديو، الزمالك سينافس على لقب الدوري هذا الموسم».

وكان الحكم لجأ إلى «الفار» ولم يحتسب ركلة جزاء طالب بها لاعبو المصري.

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