«الأبيض» يتابع تحضيراته في صربيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة الصربية بلغراد، في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ونشر الموقع الرسمي للمنتخب صوراً للتدريبات الصباحية أمس،حيث بدا جميع عناصر «الأبيض» في تحد مع الذات، لنيل رضا المدرب الكولومبي الجديد بينتو.

ويستعد «الأبيض» في صربيا للقاء نظيره الماليزي يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في تصفيات المونديال، ويغادر بعدها إلى جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 أكتوبر، فيما يلتقي تايلند يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وفيتنام يوم 17 من ذات الشهر في أرض الدولة.

وتضم بعثة المنتخب 28 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف،محمد الشامسي، خالد السناني،محمد برغش،عبدالعزيز هيكل، سالم راشد،يوسف جابر، خليفة الحمادي، فارس جمعة، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، عبدالله رمضان، أحمد برمان، فابيو دي ليما، بندر الإحبابي، علي صالح، خالد باوزير، خليل إبراهيم، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، علي مبخوت،سبيستيان تيغالي،أحمد خليل.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً متكاملاً لمعسكر صربيا الذي سيستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بحيث يتضمن أداء تدريبات صباحية ومسائية ومحاضرات نظرية وفيديو، وكذلك خوض عدد من التجارب الودية مع أندية صربية.