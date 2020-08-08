الاتحاد المهدد بالهبوط كيف سينجو من سطوة الأهلي؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



تدخل استعدادات قطبي جدة الاتحاد والأهلي المنعطف الأخير لمواجهتهما المرتقبة مساء الأحد على ملعب الجوهرة المشعة في افتتاح الجولة 24 من دوري المحترفين السعودي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة،بينما يتواجد الاتحاد في المركز 13 برصيد 23 نقطة وهو من المهددين بالهبوط إذا لم يتدارك الموقف في الجولات السبع المتبقية.

وكان الأهلي قد فاز على الحزم 4-2 في الجولة الماضية ليقفز للمركز الثالث وخسر الاتحاد من أبها 1-2 وهي الخسارة رقم 13 هذا الموسم وإذا خسر الأحد سيدخل فعلياً غرفة الانعاش.

ويسجل الأهلي أفضلية مطلقة على المواجهات المباشرة دورياً بين الفريقين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ،حيث كانت أفضل نتيجة للاتحاد منذ ذلك التاريخ هي التعادل بينما يعود آخر فوز حققه على الأهلي إلى مارس/آذار 2012.

وانتهت مواجهة الذهاب بفوز الأهلي 2-1 سجلها عبد الفتاح عسيري وعمر السومة وللاتحاد زياد الصحفي.

ويعاني الفريقان من عدة غيابات ،أهمها الثنائي الأهلاوي ديجانيني والبلايلي بعدما قرر الأول فسخ عقده مع الغريق وتأخر وصول الثاني،كما يغيب الشاب هيثم عسيري الذي وضع بصمته في لقاء الحزم السابق بيد أنه نال البطاقة الحمراء بعد 12 دقيقة فقط من نزوله.

ويفتقد الاتحاد الذي قد يكون التعادل انتصاراً له لخدمات الأرجنتيني ليناردو انجيل والايفواري بوني إذا يتخطى الاختبار الطبي الأخير،والفريق بشكل عام لايزال بعيداً عن ماضي الاتحاد الجميل، ويبقى البرازيلي رومارينيو شمعة الفريق المضيئة التي يراهن عليها المدرب البرازيلي كاريلي أمام نظيره الصربي فلادان.