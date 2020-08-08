باكس يضمن صدارة المنطقة الشرقية في دوري السلة الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرى اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أن التحدي الأكبر لفريقه ميلووكي باكس الذي ضمن الخميس صدارة المنطقة الشرقية في الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة، لا يكمن في خصومه؛ بل لدى فريقه بحد ذاته.

وتألق يانيس بشكل كبير مع زميله كريس ميدلتون، وقلبا تأخر ميلووكي إلى فوز على ميامي هيت 130-116 في أورلاندو.

وقال يانيس البالغ 25 عاماً: «كان تحدياً جيداً لنا، من الجيد أن نواجه المحن، من الجيد ألا تكون مرتاحاً، من الجيد أن نتأخر بالنتيجة».

وتابع: «من الجيد أن نطارد الخصم؛ لأنه بهذه الطريقة نتحسّن. تحتاج إلى التحديات؛ كي تتحسن كفريق».

وعلى غرار الموسم الماضي سيكون فريق ولاية ويسكونسن الذي أحرز لقبه الوحيد عام 1971، متصدراً لمنطقته الشرقية في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف».

لكن هذه المرة يسعى ميلووكي مع نجمه اليوناني يانيس إلى بلوغ الدور النهائي، في ظل منافسة متوقعة مع تورونتو رابتورز وصيفه وحامل اللقب.

وعلى الرغم من الفارق الكبير في النتيجة، فإن ميامي هيت تقدم ميلووكي بفارق 23 نقطة، على الرغم من غياب نجميه المصابين جيمي باتلر (كاحل) والسلوفيني غوران دراغيتش (قدم).

ودقّ الثنائي يانيس وميدلتون جرس الإنذار في الشوط الثاني، فسجل كل منهما 33 نقطة، وساهما في سلسلة من 18 نقطة متتالية في الوقت الحاسم.

وإلى المجهود الهجومي في الوقت الحاسم، نجح دفاع ميلووكي في إحباط هجمات ميامي، الأمر الذي أثار إعجاب المدرب مايك بوندهولزر «في المجمل، كان انتباهنا إلى التفاصيل في هذا القطاع أفضل».

وخسر لوس أنجليس ليكرز بطل المنطقة الغربية، ومن دون نجمه ليبرون جيمس، أمام هيوستن روكتس 97-113، وبرز مع روكتس، رابع المنطقة الغربية، نجمه جيمس هاردن صاحب 39 نقطة و12 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

وقبل مواجهة محتملة بين لوس أنجليس كليبرز ودالاس مافريكس في الدور الأول من البلاي أوف، حقق كليبرز وصيف المنطقة الغربية فوزاً لافتاً 126-111.

وحسم كليبرز المباراة في الدقائق الأخيرة بأربع ثلاثيات من دون رد من فريق ولاية تكساس.

وعلى غرار الموسم الماضي عندما قاد تورونتو رابتورز إلى لقبه الأول في تاريخه، بدأ النجم كواهي لينارد يرفع من إيقاعه، مسجلاً 29 نقطة بينها 4 ثلاثيات من 8 محاولات.