قبول شكوى رينو.. وحسم نقاط من رصيد رايسينغ بوينت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الجمعة، أن فريق رايسينغ بوينت-مرسيدس سيخسر نقاطاً في ترتيب الصانعين لبطولة العالم لسباقات فورمولا، بعد قبول الشكوى التي تقدم بها فريق رينو، بحجة نسخه لأجزاء من سيارة مرسيدس الفائزة بلقب الموسم الماضي.

ويزعم رينو أن رايسينغ بوينت قد نسخ أجزاء من سيارة مرسيدس التي فازت بلقب بطولة العالم في العام الماضي، بما في ذلك الفرامل.

وأوضح «فيا» أن رايسينغ بوينت-مرسيدس سيخسر 7,5 نقطة عن كل سيارة شاركت في البطولة أي 15 نقطة إجمالية.

ونتيجة لذلك، سيحتل رينو المركز الخامس في الترتيب المؤقت لبطولة العالم للصانعين برصيد 32 نقطة، مقابل 27 لرايسينغ بوينت الذي تراجع للمركز السادس.

كما يتعين على الفريق الذي يملكه الملياردير الكندي لورانس سترول والمزوّد بمحركات مرسيدس دفع غرامة قدرها 200 ألف يورو عن كل سيارة، لكن لا تزال لديه فرصة لاستئناف القرار.

وكان فريق رينو قد قدم ما مجموعه ثلاث شكاوى بعد سباق الجائزة الكبرى في كل من ستيريا والمجر وبريطانيا في كل مرّة لنفس الأسباب، لينطبق قرار فيا بالتساوي على هذه الشكاوى الثلاث.

ولم يتعرض سائقا رايسينغ بوينت المكسيكي سيرخيو بيريز والكندي لانس سترول نجل مالك الفريق لأي عقوبة.

وبات بيريز أول سائق يصاب بفيروس كورونا المستجد منذ الانطلاق المتأخر لبطولة العالم للفورمولا واحد.

وغاب المكسيكي عن سباق جائزة بريطانيا الكبرى مطلع الشهر الحالي لخضوعه للعزل الذاتي، وحل الألماني نيكو هولكنبرغ بديلاً له، الذي سيوجد أيضاً في الذكرى السبعين لانطلاق بطولة العالم نهاية هذا الأسبوع في ألمانيا.