الأرجنتيني ماتياس يقترب من كلباء.. والفريق يواصل تدريباته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

واصل فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء تدريباته اليومية بالصالة الرياضية والملاعب العشبية ضمن معسكره الداخلي تحت قيادة المدرب الأورجواياني خورخي داسيلفا، بمشاركة كافة اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق، فضلاً عن العناصر الجديدة الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الماضية، وشهد تدريب الخميس حضور علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة وبعض الأعضاء عقب التشكيل الجديد لإدارة الشركة.

وأكد اللوغاني ضرورة الاستفادة القصوى من فترة الإعداد، وبذل الجهد والجدية في التدريبات من أجل تقديم موسم مثالي يرضي تطلعات الجماهير الكلباوية، وخاصة أن تفكيرهم تجاوز كيفية البقاء في المحترفين، وأن هذه النقطة لم يعد لها وجود في قاموس النادي قياساً على حجم العمل الذي يقوم به الفريق الفني والإداري طوال الفترة السابقة.

وفي ما يتعلق باستكمال بملف اللاعبين الأجانب، أفاد اللوغاني بأن الجهاز الفني استقر على أسماء اللاعبين الأجنبيين المرشحين للخانتين المتبقيتين في الفريق، وأنهم في مرحلة التعاقد النهائية، وسيلتحق اللاعبان في الأيام المقبلة للانضمام لتجمع الفريق، وقد علم «الخليج الرياضي» أن الأرجنتيني ماتياس فيسينو مهاجم فريق أمريكا دي كالي الكولومبي في طريقه للانضمام إلى الفريق الكلباوي.

وأعرب الأورجواياني خورخي داسيلفا مدرب الفريق عن ارتياحه لسير الإعداد، مؤكداً أن شكل الفريق الكلباوي سيكون أفضل بكثير عما كان عليه في الموسم المنصرم، مشيداً باللاعبين الجدد الذين انضموا إلى صفوف النمور، وشكر إدارة النادي على المزج بين الخبرة والشباب في مسألة التعاقدات لإحداث التوازن المطلوب في خطوط الفريق.