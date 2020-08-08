الألعاب الجماعية بالشارقة تستأنف تدريباتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد فريقا رجال كرة السلة وكرة اليد بنادي الشارقة الرياضي إلى التدريبات الجماعية، على صالة النادي بمنطقة الحزانة، بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب جائحة «كورونا» منذ منتصف مارس الماضي.

وجاء استئناف التدريبات، بعد الاطلاع على دليل الهيئة العامة للرياضة للضوابط الاحترازية لعودة الأنشطة الرياضية، الصادر في 23 يوليو الماضي، وتطبيق نادي الشارقة لخُطة عمل شاملة للوقاية، ووضع الإجراءات الاحترازية الخاصة بممارسة النشاط وفقاً للتوجيهات، بدأها النادي بإجراء المسحات الطبية لفيروس «كورونا» لجميع اللاعبين والعاملين، وكذلك التقييم الطبي قبل التدريب، وتخصيص مشرفين للتأكد من تنفيذ الضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وتوفير متخصص للإسعافات الأولية والخدمات الطبية، إضافة إلى لوحات ولافتات التوعية في كافة أرجاء أماكن التدريب، ومراجعة كافة التعليمات والتحديثات ذات الصلة.

ودشنت سلة الملك فترة الإعداد بقيادة المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم، تحضيراً لعودة منافسات مسابقة الدوري العام لكرة السلة للموسم المتوقف 2019-2020، والتي تنطلق بمباريات الدور نصف نهائي للبطولة 11 سبتمبر المقبل.

أما رجال كرة اليد أبطال الدوري العام للمرة الرابعة على التوالي، فاستهلوا أولى حصصهم التدريبية في بداية فترة التجمع تحت قيادة جمعة العشر مساعد مدرب الفريق الجديد هاني الفخراني، والذي من المتوقع أن يبدأ مهمته مع الشارقة الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من دوري أقوياء اليد في الرابع من سبتمبر باستكمال الجولة الثامنة عشرة والأخيرة من الموسم الماضي، والتي ستشهد تتويج الملك بالدرع الرابع عشر في تاريخه، خلال مبارا