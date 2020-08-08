شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة ينفي التعاقد مع الغافري ومسلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

نفى نادي الظفرة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعاقد «الفارس» مع ثنائي الجزيرة سلطان الغافري ومسلم فايز، مؤكداً أنها عارية تماماً من الصحة. جاء ذلك عبر تغريدة في الحساب الرسمي للنادي في «تويتر»، ونشر تصريح لأحمد عمران القبيسي عضو شركة كرة القدم، المتحدث الرسمي باسم الشركة.

جدير بالذكر أن الغافري مازال مرتبطاً بعقد مع نادي الجزيرة، بينما انتهى تعاقد مسلم مع النادي في نهاية الموسم الماضي الذي لم يستكمل بسبب جائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الظفرة ينفي التعاقد مع الغافري ومسلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.