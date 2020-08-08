ناديان مصريان ينافسان الأهلى لضم رمضان صبحى من هيدرسفيلد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من اللاعب رمضان صبحى صانع ألعاب النادى الأهلى المعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، أن هناك ناديين مصريين ينافسان الأهلى لضم اللاعب بعد انتهاء إعارته، أحدهما نادى بيراميدز الذى تواصل مع مسئولى هيدرسفيلد الإنجليزى للحصول على خدمات اللاعب.
وأوضح المصدر أن الناديين المصريين يتواصلان مع هيدرسفيلد الإنجليزى للحصول على خدمات اللاعب بعد انتهاء إعارته، فى الوقت الذى ما زال الأهلى يكثف فيه من مفاوضاته للاحتفاظ باللاعب.
فيما أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا بد من وصول خطاب من الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم ونادى هيدرسفيلد يفيد بالموافقة على مد إعارة رمضان صبحى لاعب الفريق الإنجليزى المعار فى صفوف الأهلى لنهاية الموسم، حتى يشارك اللاعب مع الفريق الأحمر فى مباريات الدورى المقبلة، وكذلك مباريات دورى الأبطال الأفريقى.
وأوضح مسئولو الجبلاية أنه حتى فى حالة شراء الأهلى رمضان صبحى أو تجديد الاعارة، لا بد من وصول خطاب مد الإعارة حتى يستمر اللاعب فى المشاركة ولا ينتظر فتح باب القيد مجددا ليتم قيده فى صفوف الفريق الأحمر مجددا.
وكشفت مصادر مقربة من رمضان صبحى، لاعب الأهلى، أن اتحاد الكرة أبلغ إدارة الأهلى "شفهياً" بعدم أحقية اللاعب فى المشاركة مع الفريق الأحمر هذا الموسم، سواء فى مسابقة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، بعد انتهاء إعارته يوم 30 يونيو الماضى، وأوضحت المصادر أن توصيات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مد عقود اللاعبين المعارين غير ملزمة للأندية والاتحادات الأهلية، وأنه كان على الأهلى مخاطبة اتحاد الكرة ونادى هيدرسفيلد لإخطاره بمد إعارة اللاعب، ولكن هذا لم يحدث، لذا لا يحق للأهلى إشراك رمضان صبحى فى مباريات الدورى أو بطولة أفريقيا هذا الموسم.
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