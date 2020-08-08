شكرا لقرائتكم خبر عن ناديان مصريان ينافسان الأهلى لضم رمضان صبحى من هيدرسفيلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من اللاعب رمضان صبحى صانع ألعاب النادى الأهلى المعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، أن هناك ناديين مصريين ينافسان الأهلى لضم اللاعب بعد انتهاء إعارته، أحدهما نادى بيراميدز الذى تواصل مع مسئولى هيدرسفيلد الإنجليزى للحصول على خدمات اللاعب.

وأوضح المصدر أن الناديين المصريين يتواصلان مع هيدرسفيلد الإنجليزى للحصول على خدمات اللاعب بعد انتهاء إعارته، فى الوقت الذى ما زال الأهلى يكثف فيه من مفاوضاته للاحتفاظ باللاعب.

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