أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز ينتظر انسحاب الأهلي للدخول في مفاوضات لضم رمضان صبحي
بيراميدز ينتظر انسحاب الأهلي للدخول في مفاوضات لضم رمضان صبحي
يربط مسئولو نادي بيراميدز بين انسحاب الأهلي من صفقة شراء رمضان صبحي وبين الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي لشراء عقد الجناح الدولي خلال الفترة المقبلة، وانتهت إعارة رمضان صبحي للأهلي في 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي لا يحق للاعب استكمال الموسم مع الفريق الأحمر قبل وصول خطاب رسمي من ناديه الأنجليزي يعلن فيه موافقته على مد إعارة الجناح الدولي.
أيمن أشرف جاهز لقيادة دفاع الأهلي أمام انبي في الدوري العام
أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود على جاهزية أيمن أشرف لاعب الفريق لقيادة الدفاع الأحمر في مواجهة انبي المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في الدوري العام، وأنتظم أيمن أشرف فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الثلاثاء الماضى، وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، وخضع أيمن أشرف لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعى.
علقت نيرفينا فريد زوجة محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى عن سرقة منزلها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال تواجد الاسرة بمدينة الساحل الشمالى وجاءت قائلة " الحمدلله على كل شيء كم الغل والتكسير شئ غريب والتفتيش في كل شبر في البيت :في كل دولاب في كل درج في كل ورقة..... الحمدلله على كل شئ الحمدلله الحمدللهباشكر كل حد خد من وقته علشان يطمن علينا و احنا بفضل الله بخير وباذن الله نفضل بخير علشان أكيد أكيدأكيد بعد عناية ربنا وحفظه رجال الشرطةمستحيل يسيبوا أي مواطن يشعر بعدم الأمان جوه بيته وألف مليون شكر لكل أفراد الشرطة من أصغر رتبة لأكبر رتبة وربنا يحفظ جيشنا وشرطتنا فخر بلادنا....وكل واحد وواحدة اتصلوا أو بعتولي ألف شكر لكم ودي رسالة تطمين للجميع لغاية مأقدر أرد عليكم قريب باذن الله " .
أنهي منذ قليل طاقم حكام مباراة الاهلي وانبي اختبار مسحة كورونا ، قبل المباراة المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز و المقرر إقامتها باستاد القاهرة ، وذلك طبقا لقرار اللجنة الطبية باتحاد الكرة بإجراء مسحات على طاقم المباراة قبل أي لقاء بـ48 ساعة .
اتحاد الكرة: 54 ناديا لهم حق حضور الجمعية العمومية لتعديل اللائحة
كشف مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أنه من الصعب إقامة الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسى فى الوقت الحالى بسبب عدم القدرة على تصنيف الأندية إلا بعد إنتهاء الموسم الرياضى ليتم تحديد الأندية التى لها حق الحضور والتصويت على اللائحة، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه حتى الأن من حق 54 ناديا فقط الحضور وهم أندية الدورى الممتاز الـ18 وأندية القسم الثانى الـ36، بينما سيتم الانتظار حتى نهاية الموسم لحسم باقى الأندية التى يحق لها الحضور وعددهم 95 ناديا.
اتحاد الكرة يحدد نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق الموسم الجديد لمسابقات الناشئين
حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، شهر نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق مسابقات الناشئين والبراعم فى الموسم الرياضى الجديد 2020 -2021 ، على ان يتم اخطار الأندية فى وقت لاحق بشروط ولوائح هذه المسابقات، بعدما تم الغاء مسابقات الناشئين والبراعم هذا الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الناشئين.
كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك عن أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرى، جاء بالتعيين فى مجلس إدارة قلعة ميت عقبة سابقا بسبب صداقته مع ممدوح عباس، مضيفًا خلال لقائه بمسئولى الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى أن أول قرار لمجلس ممدوح عباس والجناينى كان شطب عضويته، مشددًا على أن المنطق حاليا يقول إن هناك خصومة بينه وبين الجناينى.
أوباما ينضم لمعسكر الزمالك فى برج العرب لبدء عملية تأهيله
انضم يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، إلى معسكر الفريق الأبيض المُقام ببرج العرب، استعدادا لبدء عملية تأهيله للمشاركة مع الفريق فى الفترة المقبلة، بعدما تأكد غيابه عن مباراة الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث حدد جهاز الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فترة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا لاستعادة جهود يوسف أوباما، بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية وأدت إلى افتقاد الفريق لجهوده.
مرتضى منصور: سننافس على الدورى بسبب الـ var.. والنقاز "مديون" لنا
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن ناديه لم يقصر مع المدربين السابقين للفريق سواء البرتغالى فيريرا أو السويسرى كريستيان جروس، مشددًا على أن الأبيض قام بدفع كافة المستحقات الخاصة بفيريرا، وحرص على تكريم جروس بعد انتهاء عقده، ورحيله عن قلعة ميت عقبة.
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