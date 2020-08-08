شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من "تليفزيون الخليج 365".. حكام أجانب للقمة وحقيقة عروض شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، موجز أخبار الرياضة لأهم وآخر الأخبار الرياضية محليا وعالميا من إعداد محمد الحناوى وتقديم رغدة بكر.

الخبر الأول عن مباراة القمة القادمة وهو قرار مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، باستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلى، المقرر لها 22 أغسطس من الشهر الجارى، فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز.

واستقر مسئولو لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة على مخاطبة عدد من الدول خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تعيين طاقم حكام أجنبى، من بينهم حكم var لإدارة لقاء القمة.

أما الخبر الثانى، إعلان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد كبير من أعضاء مجلس الإدارة حضور مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد، الأحد والذى يعود بها الفريقين لمنافسات الدوري الممتاز بعد فترة طويلة من التوقف بسبب "جائحة" كورونا.

ويحضر الخطيب اللقاء من استاد القاهرة، رغم حادث سرقة منزله في 6 أكتوبر والذى اكتشفها اليوم بعد عودته من الإجازة الصيفية لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني في هذا اللقاء الذى يرغب الأهلي في تحقيق الفوز فيه لمواصلة تربعه على قمة البطولة من أجل حسم اللقب لصالحه

وفى القلعة البيضاء وكشف مسئولو الزمالك عدم وصول أى عروض رسمية من أى نادٍ فى الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على جهود محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، فى الموسم الجديد، بعد تصريحات أحد الوسطاء فى الفترة الأخيرة عن امتلاكه عروضًا من عدد من الأندية الأمريكية.

وفى سياق آخر، أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك على مسٔوليته الشخصية إلغاء عقوبة الزمالك في مباراة القمة الأخيرة والشهيرة بواقعة أتوبيس الزمالك قائلا: "فى المحكمة يعلمون القوانين جيدًا".

ومن أخبار الرياضة العالمية والخبر الأهم اليوم عالميا هو عودة منافسات مسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2019-2020 من جديد بالمباريات المتبقية فى إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وكرر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسبانى بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا التى تعود مبارياتها من جديد بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19."

Advertisements

ودع النجم العالمى كريستيانو رونالدو، دورى أبطال أوروبا، رغم قيادته فريقه يوفنتوس للفوز على ليون الفرنسي بتسجيل هدفين فى المباراة التى جمعتهما الجمعة بإياب دور الـ 16 من البطولة على اليانز ارينا وانتهت بفوز السيدة العجوز 2 ـ1، إلا أن مجموع المباراتين 2 ـ 2 صب فى صالح الفريق الفرنسى الذى فاز فى الذهاب بهدف دون رد، بقاعدة الهدف خارج الأرض يساوى هدفين حالة التعادل. فيما تستكمل مباريات الدور غدا بلقائى برشلونة ونابولى، وبايرن ميونخ وتشيلسى.

وفى السياق نفسه أعلن كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض المواجهة الحاسمة أمام ضيفه نابولى الإيطالى، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد السبت، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وضمت قائمة برشلونة ضد نابولى 22 لاعبا، على رأسهم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى وشهدت عودة النجم الفرنسى أنطوان جريزمان بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا لينجليت وآراوخو، فيما يغيب عثمان ديمبيلى وصامويل أومتيتى بسبب الإصابة والثنائى سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال بسبب الإيقاف.

وفى إنجلترا، إعلان رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز قائمة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب فى المسابقة لموسم 2019 / 2020 بعد انتهاء الموسم الكروى وتتويج ليفربول باللقب بعد غياب أكثر من 30 عاما.

وكشفت الرابطة عن اللاعبين المرشحين وهم 7 لاعبين على رأسهم هندرسون لاعب ليفربول وألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول ودى بروين لاعب مانشستر يونايتد وساديو مانى مهاجم ليفربول وجيمى فاردى لاعب ليستر سيتى.

وتناول موجز الرياضة قرار الاتحاد الدولى للمصارعة بتأجيل البطولات التى تندرج ضمن الأجندة الدولية حتى نوفمبر المقبل، على أن يتم إعادة تقييم الوضع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وتلقى الاتحاد المصرى للمصارعة خطابا من نظيره الدولى يخطره بتأجيل بداية النشاط الدولى، وكذلك إلغاء جميع البطولات الدولية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وتعقد اللجنة الطبية باتحاد المصارعة اجتماعات مع نظيرتها بالاتحاد الدولى لمناقشة الإجراءات والتعليمات المقرر تطبيقها مع عودة النشاط، خاصة أن المصارعة من الألعاب التلامسية.