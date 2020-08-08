- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 7 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 7 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة: خطاب "مد الإعارة" الحل الوحيد لمشاركة رمضان صبحى مع الأهلى
اتحاد الكرة: خطاب "مد الإعارة" الحل الوحيد لمشاركة رمضان صبحى مع الأهلى
أكد مسئولو اتحاد الكرة، أنه لابد من وصول خطاب من الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم ونادى هيدرسفيلد يفيد بالموافقة على مد إعارة رمضان صبحى لاعب الفريق الإنجليزى المعار فى صفوف الأهلى لنهاية الموسم، حتى يشارك اللاعب مع الفريق الأحمر فى مباريات الدورى المقبلة وكذلك مباريات دورى الأبطال الافريقي.
بيراميدز ينتظر انسحاب الأهلي للدخول في مفاوضات لضم رمضان صبحي
يربط مسئولو نادي بيراميدز بين انسحاب الأهلي من صفقة شراء رمضان صبحي وبين الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي لشراء عقد الجناح الدولي خلال الفترة المقبلة، وانتهت إعارة رمضان صبحي للأهلي في 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي لا يحق للاعب استكمال الموسم مع الفريق الأحمر قبل وصول خطاب رسمي من ناديه الأنجليزي يعلن فيه موافقته على مد إعارة الجناح الدولي.
أيمن أشرف جاهز لقيادة دفاع الأهلي أمام انبي في الدوري العام
أكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود على جاهزية أيمن أشرف لاعب الفريق لقيادة الدفاع الأحمر في مواجهة انبي المقرر اقامتها يوم الأحد المقبل في الدوري العام، وأنتظم أيمن أشرف فى مران الفريق الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الثلاثاء الماضى، وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم وبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، وخضع أيمن أشرف لفحص طبى قبل انطلاق المران؛ للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعى.
علقت نيرفينا فريد زوجة محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى عن سرقة منزلها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال تواجد الاسرة بمدينة الساحل الشمالى وجاءت قائلة " الحمدلله على كل شيء كم الغل والتكسير شئ غريب والتفتيش في كل شبر في البيت :في كل دولاب في كل درج في كل ورقة..... الحمدلله على كل شئ الحمدلله الحمدللهباشكر كل حد خد من وقته علشان يطمن علينا و احنا بفضل الله بخير وباذن الله نفضل بخير علشان أكيد أكيدأكيد بعد عناية ربنا وحفظه رجال الشرطةمستحيل يسيبوا أي مواطن يشعر بعدم الأمان جوه بيته وألف مليون شكر لكل أفراد الشرطة من أصغر رتبة لأكبر رتبة وربنا يحفظ جيشنا وشرطتنا فخر بلادنا....وكل واحد وواحدة اتصلوا أو بعتولي ألف شكر لكم ودي رسالة تطمين للجميع لغاية مأقدر أرد عليكم قريب باذن الله " .
خضع طاقم حكام مباراة الاهلي وانبي ، اليوم الجمعة، لاختبار مسحة كورونا ، قبل المباراة المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز و المقرر إقامتها باستاد القاهرة ، وذلك طبقا لقرار اللجنة الطبية باتحاد الكرة بإجراء مسحات على طاقم المباراة قبل أي لقاء بـ48 ساعة .
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 7 / 8 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.