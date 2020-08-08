أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 7 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 7 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة: خطاب "مد الإعارة" الحل الوحيد لمشاركة رمضان صبحى مع الأهلى

اتحاد الكرة: خطاب "مد الإعارة" الحل الوحيد لمشاركة رمضان صبحى مع الأهلى

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أنه لابد من وصول خطاب من الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم ونادى هيدرسفيلد يفيد بالموافقة على مد إعارة رمضان صبحى لاعب الفريق الإنجليزى المعار فى صفوف الأهلى لنهاية الموسم، حتى يشارك اللاعب مع الفريق الأحمر فى مباريات الدورى المقبلة وكذلك مباريات دورى الأبطال الافريقي.

بيراميدز ينتظر انسحاب الأهلي للدخول في مفاوضات لضم رمضان صبحي

يربط مسئولو نادي بيراميدز بين انسحاب الأهلي من صفقة شراء رمضان صبحي وبين الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي لشراء عقد الجناح الدولي خلال الفترة المقبلة، وانتهت إعارة رمضان صبحي للأهلي في 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي لا يحق للاعب استكمال الموسم مع الفريق الأحمر قبل وصول خطاب رسمي من ناديه الأنجليزي يعلن فيه موافقته على مد إعارة الجناح الدولي.

أيمن أشرف جاهز لقيادة دفاع الأهلي أمام انبي في الدوري العام