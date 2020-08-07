شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يطيح بيوفنتوس خارج دوري الأبطال ويتأهل لربع النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل ليون الفرنسي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، على الرغم من هزيمته إيابًا أمام يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، في ملعب يوفنتوس ستاديوم اليوم الجمعة.

وكان ليون قد حقق الفوز بهدف مقابل لاشئ بملعبه ذهابًا، ومنحته قاعدة أفضلية التسجيل خارج الملعب اليوم فرصة بلوغ ربع نهائي المسابقة، وملاقاة مانشستر سيتي، الذي تغلب بدوره على ريال مدريد الإسباني.

تقدم ليون بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء ديباي، في الدقيقة 11، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لليوفي في الدقيقة 43، من ركلة جزاء أيضًا، في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 60، لم يساعد فريق السيدة العجوز في بلوغ الدور ربع النهائي.