شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي يُقصي ريال مدريد ويضرب موعدًا مع ليون بربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على ضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الاتحاد، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت الإثارة سريعا عندما استغل البرازيلي جابريل خيسوس خطأ الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد في إرجاع الكرة إلى مرماه ليقتنصها ويلعبها سهلة ليودعها زميله رحيم ستيرلنج مرمى كورتوا حارس ريال مدريد في الدقيقة 9.

وعاد كريم بنزيما ليعادل النتيجة في الدقيقة 28 من رأسية رائعة، قبل أن يستغل خيسوس خطأ آخر من فاران ليخطف الكرة ويسجل الهدف الثاني وهدف قتل المباراة لصالح مانشستر سيتي.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنفس النتيجة على ملعب ريال مدريد.

بتلك النتيجة يتأهل فريق مانشستر سيتي ويضرب موعدًا مع ليون في الدور ربع النهائي للبطولة، يوم السبت المقبل على ملعب لشبونة بالبرتغال.

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