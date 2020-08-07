شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة أخيرة من الأهلي للاحتفاظ برمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجري مسؤولو النادي الأهلي محاولة أخيرة للاحتفاظ بخدمات نجم الفريق رمضان صبحي، والذي انتهت فترة إعارته للأهلي من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن إدارة النادي قررت رفع عرضها لضم اللاعب بشكل نهائي من 2.5 مليون جنيه إسترليني، إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، على أن يتم جدولة هذا المبلغ وعدم دفعه «كاش».

وأشار المصدر إلى أن اللاعب بانتظار نتيجة العرض الذي سيتقدم به الأهلي، خاصة أنه سيسافر إلى إنجلترا الإثنين المقبل، للانضمام إلى صفوف فريقه الإنجليزي.

وأكد المصدر أن «صبحي» يرغب في الاحتراف الخارجي بشرط أن يكون بأحدى الدوريات الكبرى، وبأحد الأندية الكبيرة في تلك الدوريات.

ويستعد رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، للسفر إلى إنجلترا خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك بعدما تلقى استدعاه من ناديه للانتظام في صفوف الفريق، بعد انتهاء فترة إعارته يوم 30 يونيو الماضي.

وعلمت «المصري اليوم» أن رمضان صبحي ينهي حاليًا إجراءات السفر إلى إنجلترا، للالتحاق بصفوف فريقه الإنجليزي.

وكان هيدرسفيلد الإنجليزي حذر «صبحي» من خوض التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، حيث لم يعد لاعباً ضمن صفوف الفريق بشكل رسمي، بعد انتهاء الإعارة، وعدم تمديدها، فضلًا عن عدم التوصل لاتفاق بشأن بيع اللاعب.

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وامتثل رمضان لقرار إدارة هيدرسفيلد، ولم يشارك في تدريب الأهلي، اليومين الماضيين، حيث يستعد للعودة إلى إنجلترا بعد طلب ناديه له في وقت سابق.

ومن المقرر أن يناقش رمضان صبحي مع إدارة ناديه آخر تطورات المفاوضات مع الأهلي، وكذلك العروض المقدمة لضمه، في الوقت الذي أكد مصدر بالقلعة الحمراء لـ«المصري اليوم» غلق ملف التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي.