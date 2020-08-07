- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليون يواصل مغامرته ويقصي يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020
تأهل ليون للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من إقصاء يوفنتوس من دور الـ16 للبطولة، رغم الخسارة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الإياب للدور ثمن النهائي.
تقدم ليون عن طريق ممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل رونالدو في الدقيقة 43 من ركلة جزاء أيضًا، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60 عبر تصويبة قوية.
وكان ليون قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل للدور ربع النهائي رغم التعادل بنتيجة 2-2 في مجموع المباراتين، مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الديار.
ويلتقي ليون مع مانشستر سيتي المتأهل بدوره بعد التفوق على ريال مدريد بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.
كانت هذه تفاصيل خبر ليون يواصل مغامرته ويقصي يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.