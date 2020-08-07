ليون يواصل مغامرته ويقصي يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

تأهل ليون للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن من إقصاء يوفنتوس من دور الـ16 للبطولة، رغم الخسارة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الإياب للدور ثمن النهائي.

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تقدم ليون عن طريق ممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل رونالدو في الدقيقة 43 من ركلة جزاء أيضًا، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60 عبر تصويبة قوية.

وكان ليون قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل للدور ربع النهائي رغم التعادل بنتيجة 2-2 في مجموع المباراتين، مستفيدًا من قاعدة التسجيل خارج الديار.

ويلتقي ليون مع مانشستر سيتي المتأهل بدوره بعد التفوق على ريال مدريد بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.