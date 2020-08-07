شكرا لقرائتكم أحمد جمال: الزمالك يتعرض لمؤامرة من بعض الإعلاميين والمحليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوي تعليق بعض المحليين والإعلاميين على أداء الزمالك في مباراة الأمس أمام المصري والفوز بهدف دون رد.

وقال جمال في تصريحات في مقدمة برنامج زملكاوي: "لا أحب التجاوز من أي طرف، لكن جمهور الزمالك غضبان من بعض الإعلاميين، وهو مفيش في مصر غير نادي الزمالك".

Advertisements

وتابع جمال، أن الزمالك قدم مباراة كبيرة في ظل الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق الأبيض، موضحا أن كرة القدم ليست حربا بين الأهلي والزمالك ويجب أ، تسود العدالة حتى يحترم الخاسر الفائز والعكس".

وعن لقاء مرتضى منصور مع مسئولي جروبات الزمالك اليوم الجمعة، قال جمال أن الهدف منها إزالة الاحتقان والتحلي بالروح الرياضية بين جميع جماهير الكرة المصرية في مصر.