شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يلغي قرار تخفيض رواتب الجهاز الفنى لمنتخب مصر والمنتخب الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الغاء القرار الخاص بتخفيض رواتب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى وكذلك المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بنسبة 25% بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما بعد عودة الحياة للكرة المصرية واستئناف النشاط الرياضى أمس بمباراة الزمالك والمصرى بالدورى العام.

وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قررت بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية تخفيض الرواتب الشهرية بنسبة 25٪؜ ، في ظل الأزمة المالية التى ضربت الجبلاية بسبب تعليق النشاط الرياضي علي خلفية جانحة كورونا .

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وحرص جهاز المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، أثناء الأزمة على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد بسبب فيروس كورونا ، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.

كما وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني فى بداية الأزمة، علي تخفيض راتب حسام البدرى بنسبة 25‎ % بناء على طلبه‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة.

وعلى نفس الوتيرة، قرر جهاز المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيًا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.