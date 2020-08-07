جيرالدو يدخل حسابات فايلر للدفع به في مباراة إنبي المقبلة

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جدة - عمرو شويل دخل الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي حسابات الجهاز الفني لناديه بقيادة السويسري رينيه فايلر في مباراة انبي المقبلة في بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم الأحد المقبل والمؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس عشر، ورغم ابتعاد جيرالدو عن حسابات فايلر منذ عودة تدريبات الأهلي إلا أن اجراء حسين الشحات لجراحة الفتاق واصابة أحمد الشيخ أمور أجبرت الجهاز الفني على إعادة جيرالدو للحسابات من جديد.
وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن أحمد الشيخ لاعب الفريق سيخضع لفحص طبى قبل مران الفريق غدا، السبت؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى ، بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم أمس، واكتفى بأداء جلسة علاج طبيعى اليوم، فيما يحسم الجهاز الطبى غداً الموقف النهائى للاعب من المشاركة فى مواجهة إنبى بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.
وأثار موقف فايلر من تدعيم الفريق للمرحلة حالة من الدهشة لدى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف حيث ترى اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس الأهلى والمشرف العام على الكرة إنه من المنطقى أن يتم تدعيم الفريق بصفقات جيدة للموسم الجديد خاصة أن الأندية المنافسة تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بصفقات قوية، كما أن الأهلى سيفقد عدة لاعبين هذا الموسم برحيل شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى لانتهاء عقودهم، ومعهم الأنجولى جيرالدو بنسبة كبيرة من أجل إعادة المغربى أزارو أو ضم أجنبى آخر وهذا يؤكد أن الفريق سيكون بحاجة لتدعيمات قوية حسب وجهة نظر لجنة التخطيط التى ستبحث هذا الأمر مع فايلر لاسيما أن اللجنة ترى أن عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية سيُمثل أزمة كُبرى للفريق فى الفترة المقبلة فلابد من عملية التدعيمات فى الفرق الكبرى دائماً من أجل مواجهة أزمات الإصابات والإيقافات.
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