شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: فيلا الخطيب لم تتعرض للسرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للسرقة بعد عودته من إجازته في الساحل الشمالي. وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية: "فيلا الخطيب لم تتعرض للسرقة ولكن فيلا ابنته رانا". Advertisements وأوضح: "هناك 3 فيلات تخص الخطيب إحداهما تخص الخطيب والأخرى تخص ابنته ندى والثالثة تخص رانا وهي التي تعرضت للسرقة". وأتم: "الحرامي قام بقطع حديد الفيلا بالصاروخ وقام بسرقة تليفون فقط".

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