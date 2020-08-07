شكرا لقرائتكم مهاجم ريال مدريد يتعافى من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الجمعة، عن شفاء ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، من فيروس كورونا.
وقالت "ماركا" في تقرير لها على موقعها الإلكتروني: بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بـ "كوفيد – 19"، يوم الثلاثاء الماضي، أعاد ماريانو دياز اختبار فيروس كورونا، وكانت النتيجة سلبية.
وأضافت الصحيفة: يبدو أن المهاجم بات يتمتع بصحة جيدة بعد شفائه، لكن على الرغم من ذلك لا يزال عليه اجتياز اختبار آخر، حتى يتم تأكيد نتيجته السلبية تماما.
ولم يسافر ماريانو مع بعثة ريال مدريد إلى إنجلترا، بسبب الفيروس، إذ سيواجه مانشستر سيتي، يوم الجمعة، ضمن إياب دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، علما أن مواجهة الذهاب انتهت بهدفين لهدف لمصلحة سيتي.
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