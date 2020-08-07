دوري أبطال أوروبا: غاتوزو لعرقلة برشلونة ومواصلة بداية جيدة مع نابولي

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ميلانو: كان قدوم جينارو غاتوزو لتدريب نابولي الإيطالي وسط عاصفة قوية، لكن لاعب الوسط السابق المشاغب وضع النادي الجنوبي على المسار الصحيح لمقارعة برشلونة الاسباني السبت في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

يبحث "بارتينوبي" عن بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الاولى في تاريخه، وتحقيق انجاز للمدينة الواقعة في جنوب البلاد.

علّق غاتوزو على انجاز لم ينجح حتى الاسطورة الارجنتينية دييغو مارادونا بتحقيقه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي "طبعا نريد كتابة صفحة هامة في تاريخنا".

تعادل الطرفان 1-1 في ذهاب ثمن النهائي على ملعب "سان باولو"، قبل تعليق البطولة لنحو خمسة اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

لكن مهمة نابولي لن تكون سهلة على الاطلاق، امام فريق لم يخسر على ارضه في دوري الابطال آخر سبع سنوات، ويهدف الى بلوغ ربع النهائي للمرة الثالثة عشرة تواليا.

انهى برشلونة الدوري الاسباني وصيفا وراء غريمه ريال مدريد، متخليا عن تقدمه بفارق نقطتين قبل تعليق الدوري، فيما حل نابولي سابعا في الدوري الايطالي متنازلا عن موقعه كمنافس رئيس ليوفنتوس في "سيري أ" في السنوات الاخيرة.

لكن نابولي ضمن تأهله الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، بعد احرازه لقب الكأس المحلية.

اقرّ غاتوزو ان رأسه كان منشغلا في مباراة برشلونة، عندما ختم فريقه مشواره المحلي بفوز على لاتسيو 3-1 الاسبوع الماضي.

اضاف "سنلعب على مسرح عالي المستوى ونريد ان نستحق ذلك. نعرف ان مواجهة برشلونة تحتم علينا المخاطرة".

يبقى السؤال الاكبر حول ايقاف افضل لاعب في العالم ست مرات الارجنتيني ليونيل ميسي، والذي احب غاتوزو ان يواجهه عندما كان لاعب وسط دفاعي شرس "يمكنني مراقبة ميسي فقط في أحلامي أو على البلايستايشن الخاصة بابني".

تابع غاتوزو البالغ 42 عاما والذي احرز لقب دوري الابطال مرتين مع ميلان "نحن جاهزون لمواجهة برشلونة. لدينا اسلوبنا ولقد جهّزنا انفسنا. لكن لديهم لاعب اسمه ميسي يمكنه ترك عشرة لاعبين وراءه".

واكتسب غاتوزو سمعة قوية كلاعب لا يستسلم ويلعب بشراسة منقطعة النظير.

"الاكثر احتراما"

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وبدلا من الغضب المتعارف عليه في مسيرته الكروية، جلب غاتوزو هدوءا ضروريا الى غرف ملابس نابولي، بعد نصف أول كارثي هذا الموسم، شهد رحيل مدربه السابق في ميلان المرموق كارلو أنشيلوتي.

نجح في بداية مهمته، برغم اوراق اعتمداه الضعيفة في مسيرته التدريبية مع اندية سيون السويسري، باليرمو، أوفي كريت اليوناني، بيزا ومحبوبه ميلان.

حُكم عليه بقسوة في 18 شهرا مع ميلان برغم حلوله خامسا الموسم الماضي، مهدرا فرصة التأهل الى دوري ابطال اوروبا بفارق نقطة يتيمة.

لكن خلفه ماركو جامباولو أقيل بعد سبع مباريات فقط.

قال غاتوزو "هذه مهنة لا يمكنك تعلمها في الكتب، لكن من خلال الانكباب على العمل. فشلت في بعض المرات وسأفشل في مرات أخرى".

منذ نهاية يناير وبعد بداية صعبة مع نابولي الثالث عشر انذاك في ترتيب الدوري، بدأ غاتوزو بانقاذ الفريق الازرق.

منح الثقة لنجومه امثال لورنتسو انسينيي، الصربي نيكولا مكسيموفيتش والسنغالي خاليدو كوليبالي.

سمعته كبطل للعالم 2006 ومتوّج مرتين بدوري الابطال لها ثقلها في غرف الملابس، بالاضافة الى حديثه المباشر وعمله الدؤوب.

قال مالك نابولي أوريليو دي لاورنتيس "رينو (غاتوزو) هو اكثر المدربين احتراما في غرف الملابس منذ وصولي الى هنا".

احرز غاتوزو اول القابه في كأس ايطاليا بعد ايام من وفاة شقيقته الصغرى.

بركلات ترجيح دراماتيكية توّج باللقب على حساب يوفنتوس القوي في روما، ليحرز فريقه اول القابه في ست سنوات، وهو ما لم يحققه سلفاه ماوريتسيو سارّي وكارلو أنشيلوتي.

قال غاتوزو "بالنسبة الي اقوم بعملي الجدي بشغف كبير، اعرف انه ليس بمقدوري التراخي ولو لثانية".

في برشلونة، قد يغيب عن نابولي نجمه انسينيي صاحب 12 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم لاصابته بفخذه. لكن الهداف التاريخي للنادي البلجيكي دريس مرتنز صاحب 16 هدفا هذا الموسم سيلعب الى جانب لاعب الوسط الاسباني فابيان رويز.