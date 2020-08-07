شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى قرار تخفيض رواتب البدرى وشوقى غريب بعد عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الغاء القرار الخاص بتخفيض رواتب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى وكذلك المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بنسبة 25% بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما بعد عودة الحياة للكرة المصرية واستئناف النشاط الرياضى أمس بمباراة الزمالك والمصرى بالدورى العام.

وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قررت بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية تخفيض الرواتب الشهرية بنسبة 25٪؜ ، في ظل الأزمة المالية التى ضربت الجبلاية بسبب تعليق النشاط الرياضي علي خلفية جانحة كورونا .