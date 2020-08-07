شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو: كنت اتدرب منفرداً في العزل.. وهذه كواليس اجتماعي مع جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناميبى “بنسون شيلونجو” مهاجم الإسماعيلى الدولى أنه كان يتدرب بشكل منفرد فى بلاده خلال فترة التوقف التى استمرت قرابة الــ4 أشهر سعيا للحفاظ جاهزيته البدنية.

وعاد المهاجم الدولى لصفوف الفريق قادما من بلاده ، استعدادا لاستئناف النشاط والذى يستهله الدراويش بلقاء المصرى البورسعيدى منتصف هذا الشهر لحساب الجولة الــ19 بالبطولة المحلية.

وأضاف شيلونجو :”تأثرت كثيرا على كافة الاصعدة بعد انتشار جائحة كورونا والتى بسببها توقف النشاط الكروى بالعالم أجمع ، لكنى أصبحت سعيدا الأن بعودتى والمشاركة من جديد ضمن صفوف الفريق”.

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وواصل :”اشتاق للغاية للتدريبات الجماعية مع لاعبى الفريق والذين اعتبرهم بمثابة عائلتى وأتطلع لهز شباك المنافسين من جديد”.

واستطرد مهاجم سموحة وبيراميدز السابق :”أحب اللعب في تواجد الجماهير بالملعب، وهو ما يمنحنا القوة، ولا أفضل اللعب بدون جماهير”.

بسؤاله عن تفاصيل اجتماعه مع المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز أجاب قائلا :”المدرب أكد على ثقته فى قدراتى وطالبنى بالحفاظ على رتم اللعب السريع مع الفريق مع خوض برنامج تدريبى إضافى منفرد بجانب التدريبات الجماعية من أجل الوصول لمستوايا المعهود بشكل سريع قبيل انطلاق المنافسات الرسمية”.

وأختتم حديثه :”قطعنا شوطا كبيرا فى البطولة العربية وأتمنى استكماله سعيا لرفع اللقب واعادة الفريق لمكانته المميزة على الصعيد العربى والقارى”.