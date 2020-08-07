أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 7 | 8 | 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 7 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يحذر اللاعبين من الإنذارات بسبب قمة الدورى
الزمالك يحذر اللاعبين من الإنذارات بسبب قمة الدورى
قرر مسئولو الزمالك، توجيه تحذيرًا إلى لاعبى الفريق الأبيض، من الحصول على الإنذارات دون داعى فى مواجهات الفريق المقبلة فى الدورى الممتاز، وذلك لرغبة الجهاز الفنى لقلعة ميت عقبة، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الوصول لمباراة الأهلى، فى قمة الدورى الممتاز، التى ستقام فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، وهو مكتمل الصفوف.
كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك عن أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرى، جاء بالتعيين فى مجلس إدارة قلعة ميت عقبة سابقا بسبب صداقته مع ممدوح عباس، مضيفًا خلال لقائه بمسئولى الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى أن أول قرار لمجلس ممدوح عباس والجناينى كان شطب عضويته، مشددًا على أن المنطق حاليا يقول إن هناك خصومة بينه وبين الجناينى.
أوباما ينضم لمعسكر الزمالك فى برج العرب لبدء عملية تأهيله
انضم يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، إلى معسكر الفريق الأبيض المُقام ببرج العرب، استعدادا لبدء عملية تأهيله للمشاركة مع الفريق فى الفترة المقبلة، بعدما تأكد غيابه عن مباراة الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث حدد جهاز الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فترة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا لاستعادة جهود يوسف أوباما، بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية وأدت إلى افتقاد الفريق لجهوده.
مرتضى منصور: سننافس على الدورى بسبب الـ var.. والنقاز "مديون" لنا
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن ناديه لم يقصر مع المدربين السابقين للفريق سواء البرتغالى فيريرا أو السويسرى كريستيان جروس، مشددًا على أن الأبيض قام بدفع كافة المستحقات الخاصة بفيريرا، وحرص على تكريم جروس بعد انتهاء عقده، ورحيله عن قلعة ميت عقبة.
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