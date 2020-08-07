أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 7 | 8 | 2020

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك عن أن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصرى، جاء بالتعيين فى مجلس إدارة قلعة ميت عقبة سابقا بسبب صداقته مع ممدوح عباس، مضيفًا خلال لقائه بمسئولى الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى أن أول قرار لمجلس ممدوح عباس والجناينى كان شطب عضويته، مشددًا على أن المنطق حاليا يقول إن هناك خصومة بينه وبين الجناينى.

أوباما ينضم لمعسكر الزمالك فى برج العرب لبدء عملية تأهيله

انضم يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، إلى معسكر الفريق الأبيض المُقام ببرج العرب، استعدادا لبدء عملية تأهيله للمشاركة مع الفريق فى الفترة المقبلة، بعدما تأكد غيابه عن مباراة الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الإثنين المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث حدد جهاز الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فترة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا لاستعادة جهود يوسف أوباما، بعد الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية وأدت إلى افتقاد الفريق لجهوده.