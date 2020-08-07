شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معوقات أمام فايلر لاستكمال الأهلي الانتصارات المتتالية في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختلف الوضع كثيراً داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الأن ومنذ 5 أشهر وبالتحديد منذ أخر مباراة خاضها الفريق الأحمر قبل توقف النشاط الكروي والرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا والتي كانت أمام سموحة في الدوري العام، وقدم الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر مباريات في منتهى الروعة، إلا أن هناك العديد من المعوقات التي قد تحول دون عودة الفريق الأحمر بنفس المستوى عقب استئناف الدوري العام والذي يستهله المارد الأحمر بمواجهة انبي يوم الأحد المقبل.

انخفاض المستوى البدني

بالتأكيد سيكون مردود اللاعبين البدني منخفضاً بعد عودة النشاط الكروي، والذي توقف لمدة 5 أشهر كما سيفتقد لاعبي الفريق الأحمر حساسية المباريات وهو الأمر الذي لن يوجهه الأهلي فقط ولكن ستعاني منه كل فرق الدوري.

أحمد فتحي واكرامي ضيوف شرف في الأهلي حتى نهاية الموسم

ينتهي عقد الثلاثي أحمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري إلا أن إدارة الأهلي انهت فترة تواجد عاشور بعد الأزمة التي نشبت بين الطرفيين فيما أصبح أحمد فتحي واكرامي ضيوف شرف في النادي حتى نهاية الموسم بعد رفض فتحي التجديد للأهلي وتوقيعه لبيراميدز وعدم توصل إكرامي لاتفاق بخصوص تجديد عقده وهي بالطبع الأمور التي ستؤثر على مردود فتحي واكرامي الفني داخل الملعب.

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الإصابات تضرب الأهلي في مقتل

تعرض أكثر من لاعب في الأهلي لإصابات قوية خلال الأيام الماضية ومنعهم حمدي فتحي الذي أصيب بكورونا بعد عودته تواً من إصابة طويلة في الركبة، وأصيب أحمد الشيخ في مران الفريق صباح الجمعة، وتعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق للإصابة خلال ودية الجونة الأخيرة للإصابة بجذع في الكاحل وأثبتت الأشعة إنه بحاجة إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية، كما أجرى حسين الشحات لاعب الفريق عملية جراحية في "الفتاق" سيغيب بسببها عن الملاعب فترة طويلة، وومن المؤكد أن الأهلي سيتأثر بغياب هذا الكم من النجوم.