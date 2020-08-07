شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يدخل حسابات الأهلي أمام انبي لتعويض غياب الشحات والشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي حسابات الجهاز الفني لناديه بقيادة السويسري رينيه فايلر في مباراة انبي المقبلة في بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم الأحد المقبل والمؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس عشر، ورغم ابتعاد جيرالدو عن حسابات فايلر منذ عودة تدريبات الأهلي إلا أن اجراء حسين الشحات لجراحة الفتاق واصابة أحمد الشيخ أمور أجبرت الجهاز الفني على إعادة جيرالدو للحسابات من جديد.

وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن أحمد الشيخ لاعب الفريق سيخضع لفحص طبى قبل مران الفريق غدا، السبت؛ لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى مباراة إنبى ، بعدما تعرض الشيخ لكدمة قوية فى القدم خلال مشاركته فى مران الفريق الذى أقيم أمس، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعى اليوم، فيما يحسم الجهاز الطبى غداً الموقف النهائى للاعب من المشاركة ‏فى مواجهة إنبى بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر.‏

وأثار موقف فايلر من تدعيم الفريق للمرحلة حالة من الدهشة لدى لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف حيث ترى اللجنة ومعها محمود الخطيب رئيس الأهلى والمشرف العام على الكرة إنه من المنطقى أن يتم تدعيم الفريق بصفقات جيدة للموسم الجديد خاصة أن الأندية المنافسة تقوم حالياً بتدعيم صفوفها بصفقات قوية، كما أن الأهلى سيفقد عدة لاعبين هذا الموسم برحيل شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى لانتهاء عقودهم، ومعهم الأنجولى جيرالدو بنسبة كبيرة من أجل إعادة المغربى أزارو أو ضم أجنبى آخر وهذا يؤكد أن الفريق سيكون بحاجة لتدعيمات قوية حسب وجهة نظر لجنة التخطيط التى ستبحث هذا الأمر مع فايلر لاسيما أن اللجنة ترى أن عدم تدعيم الفريق بصفقات قوية سيُمثل أزمة كُبرى للفريق فى الفترة المقبلة فلابد من عملية التدعيمات فى الفرق الكبرى دائماً من أجل مواجهة أزمات الإصابات والإيقافات.

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