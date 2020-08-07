حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز ينتظر انسحاب الأهلي للدخول في مفاوضات لضم رمضان صبحي. بيراميدز ينتظر انسحاب الأهلي للدخول في مفاوضات لضم رمضان صبحي أيمن أشرف جاهز لقيادة دفاع الأهلي أمام انبي في الدوري العام زوجة الخطيب بعد سرقة المنزل : شئ غريب والتفتيش في كل شبر في البيت طاقم حكام مباراة الأهلي و إنبي يجري مسحة كورونا اتحاد الكرة: 54 ناديا لهم حق حضور الجمعية العمومية لتعديل اللائحة اتحاد الكرة يحدد نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق الموسم الجديد لمسابقات الناشئين Advertisements مرتضى منصور يؤكد: على مسئوليتى سيتم إلغاء عقوبة الزمالك فى قمة الدورى أوباما ينضم لمعسكر الزمالك فى برج العرب لبدء عملية تأهيله مرتضى منصور: سننافس على الدورى بسبب الـ var.. والنقاز "مديون" لنا

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