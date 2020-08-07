شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الخطيب بعد سرقة المنزل : شئ غريب والتفتيش في كل شبر في البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت نيرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى عن سرقة منزلها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال تواجد الاسرة بمدينة الساحل الشمالى وجاءت قائلة " الحمدلله على كل شيء كم الغل والتكسير شئ غريب والتفتيش في كل شبر في البيت :في كل دولاب في كل درج في كل ورقة..... الحمدلله على كل شئ الحمدلله الحمدللهباشكر كل حد خد من وقته علشان يطمن علينا و احنا بفضل الله بخير وباذن الله نفضل بخير علشان أكيد أكيدأكيد بعد عناية ربنا وحفظه رجال الشرطةمستحيل يسيبوا أي مواطن يشعر بعدم الأمان جوه بيته وألف مليون شكر لكل أفراد الشرطة من أصغر رتبة لأكبر رتبة وربنا يحفظ جيشنا وشرطتنا فخر بلادنا....وكل واحد وواحدة اتصلوا أو بعتولي ألف شكر لكم ودي رسالة تطمين للجميع لغاية مأقدر أرد عليكم قريب باذن الله " .

كشفت معاينة النيابة لسرقة فيلا محمود الخطيب عن وجود بعثرة لمحتويات المنزل، مع اختفاء متعلقات شخصية وأجهزة من محتوياتها، جار حصرها بمعرفة رجال المباحث، فضلًا عن وجود كسر فى أحد النوافذ التى دخل منها السارق إلى الفيلا.

كما كشفت التحقيقات، أن السارق استغل غياب كابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى وأسرته عن الفيلا، والذين سافروا إلى الساحل الشمالى من أجل تنفيذ عملية السرقة.

ويعمل رجال المعمل الجنائى المنتدبين بقرار النيابة العامة، على رفع الأدلة من موقع الفيلا، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة، وأفراد أسرة "الخطيب"، وأفراد أمن المنطقة التى شهدت الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ظروف وملابسات االواقعة.

وحرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، محضراً فى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة "حى الأشجار" فى السادس من أكتوبر.

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وقالت مصادر، إن الخطيب فوجئ عقب عودته رفقة أسرته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالى، بسرقة العديد من محتويات منزله، لافتة إلى أن الشرطة أجرت معاينة لمنزل الخطيب لتحديد المسوقات والجانى.