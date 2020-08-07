دوري الأبطال.. رونالدو يسجل هدف يوفنتوس الثاني في شباك ليون

تقدم فريق يوفنتوس الإيطالي يالهدف الثاني في شباك نظيره ليون الفرنسي ، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم بتورينومن ضمن منافسات دور الـ

سجل الهدف اللاعب كريستيانو رونالدو في الدقيقة 60 لتصبح النتيجة تقدم يوفنتوس بهدفين لهدف بعدما

سجل رونالدو الهدف الأول لليوفي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء بعدما تقدم ممفيس ديباي لليون في الدقيقة 12 من ركلة جزاء .

يذكر ان مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ليون بهدف دون رد .