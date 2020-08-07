تقدم فريق يوفنتوس الإيطالي يالهدف الثاني في شباك نظيره ليون الفرنسي ، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم بتورينومن ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
سجل الهدف اللاعب كريستيانو رونالدو في الدقيقة 60 لتصبح النتيجة تقدم يوفنتوس بهدفين لهدف بعدماسجل رونالدو الهدف الأول لليوفي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء بعدما تقدم ممفيس ديباي لليون في الدقيقة 12 من ركلة جزاء .
يذكر ان مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ليون بهدف دون رد .
كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأبطال.. رونالدو يسجل هدف يوفنتوس الثاني في شباك ليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.