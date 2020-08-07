انهى فريق ليون الفرنسي الشوط الأول من مباراته أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب أليانزستاديوم بتورينومن ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
تقدم ليون بالهدف الأول عن طريق اللاعب ممفيس ديبايفي الدقيقة 12 من ركلة جزاء ، وتعادل يوفنتوس في الدقيقة 43 من ركلة جزاء أيضا ، سجلها النجم كريستيانو رونالدو .
يذكر ان مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ليون بهدف دون رد .
كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأبطال .. يوفنتوس يتعادل مع ليون بهدف في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.