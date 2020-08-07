دوري الأبطال .. يوفنتوس يتعادل مع ليون بهدف في الشوط الأول

انهى فريق ليون الفرنسي الشوط الأول من مباراته أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب أليانز

ستاديوم بتورينومن ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

تقدم ليون بالهدف الأول عن طريق اللاعب ممفيس ديباي

في الدقيقة 12 من ركلة جزاء ، وتعادل يوفنتوس في الدقيقة 43 من ركلة جزاء أيضا ، سجلها النجم كريستيانو رونالدو

يذكر ان مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ليون بهدف دون رد .