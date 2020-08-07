دوري الأبطال .. ريال مدريد يتعادل مع مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي أمام ضيفه ريال مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في المباراة التي تجمع الفريقين على

ملعب الاتحاد، في إياب دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن

طريق اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة التاسعة من بداية اللقا ، وتعادل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 28 .

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السيتي بهدفين لهدف .