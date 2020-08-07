انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي أمام ضيفه ريال مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في المباراة التي تجمع الفريقين علىملعب الاتحاد، في إياب دوري الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عنطريق اللاعب رحيم سترلينج في الدقيقة التاسعة من بداية اللقا ، وتعادل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 28 .
وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السيتي بهدفين لهدف .
كانت هذه تفاصيل خبر دوري الأبطال .. ريال مدريد يتعادل مع مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.