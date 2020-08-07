رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر اليوم

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وجاء ذلك ضمن مباريات العودة للدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ومن المقرر اقامة تلك المباراة مساء اليوم الجمعة على ملعب الاتحاد.

وعن مباراة الذهاب التي خاضها الريال الملكي ضد نظيرة مانشستر سيتي فقد انتهت بفوز السيتى بهدفين مقابل هدف واحد، وكانت قد أقيمت المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، وقد أعلنت بعض المصادر عن كل من، سيرخيو راموس عن الفريق المالكي، وذلك بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة الذهاب، بالإضافة إلى خاميس رودريجيز لأسباب فنية، وجاريث بيل، وماريانو دياز لإصابته بفيروس كورونا.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

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من المقرر انعقاد مباراة ريال مدريد القادمة ضد مانشستر سيتي سوف يكون مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة (9 مساءً بتوقيت القاهرة)، و (10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(11 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسوف تقوم قناة bein 2.ببث اللقاء على الهواء مباشرة. ويذكر أن الملكي كان قد توج ببطولة الدوري الإسباني بالفعل في هذا الموسم، بعد منافسة قوية مع برشلونة. أما عن نشاطات نادي ريال مدريد بخصوص اللاعب كوبو، فقد أوضحت المصادر أن ريال مدريد وعد كوبو أن هذه الإعارة سوف تكون الأخيرة له، وسيبدأ اللعب مع الفريق الأول ابتداءً من موسم 2021-2022، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يتقبل قرار إعارته بصدر

رحب.

كما أن ريال مدريد يعلم جيدا أن قانون الاتحاد الإسباني لا يسمح أن يمتلك أي نادٍ أكثر من ثلاثة لاعبين لا يحملون جنسية أوروبية، ولدى زين الدين زيدان بالفعل ثلاثة لاعبين هم فينيسيوس جونيور ورودريجو وإيدير ميليتاو.لذلك لا يملك النادي خيار سوى ولا يوجد خيار أمام ريال مدريد سوى إعارة كوبو لأن قانون الاتحاد الإسباني لا يسمح أن يمتلك أي نادٍ أكثر من ثلاثة لاعبين لا يحملون جنسية أوروبية، ولدى زين الدين زيدان بالفعل ثلاثة لاعبين هم فينيسيوس جونيور ورودريجو وإيدير ميليتاو، كوبو وقد أخبر النادي الملكي اللاعب كوبو بالفعل أنه بمجرد حصول فينيسيوس جونيور على جواز سفر إسباني، فانه سوف يعود للفريق فورا، ومن المفترض حدوث ذلك خلال بداية العام القادم2021.

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لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )