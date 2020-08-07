بث مباشر .. مشاهدة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي يقدمها لكم موقع مصر سبورت، تنتقل الساحرة المستديرة هذه المرة الى أنجلترا حيث تتجه الأنظار صوب ملعب وأستاد ( الأتحاد ) لمشاهدة لقاء مرتقب ومنتظر من عشاق كرة القدم، مباراة تجمع بين النادي الملكي ريال مدريد ومانشستر ستى وذلك ضمن الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي

مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي بث مباشر تشاهدونها اليوم الجمعة 7 / 8 /

2020 فى دوري أبطال أوروبا، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساءٌ بتوقيت السعودية ، التاسعة مساءُ بتوقيت جمهورية مصر، وسوف يتم نقل وبث هذه المباراة عبر مجموعة قنوات بي أن سبورت HD1_HD3.

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بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي

يدخل النادي الملكي ريال مدريد لهذه المباراة بعد تحقيق لقب الدوري

الإسباني، حيث يدخل هذه المباراة بمعنويات عالية وهمة قوية ليبدأ مجددا بتحقيق أنتصارات أخرى والأقتراب من تحقيق لقب جديد، سيسعى الملكي للفوز بهذه المباراة ليستطيع الصعود الى دور الثمانية، يؤدي النادي الملكي فترة أكثر من رائعة وقوية فى تحقيق أنتصارات متتالية وسوف يكون لقاء كروي عملاق نشاهده اليوم.

على الصعيد الأخر فإن نادي مانشستر ستي قد حقق أنتصار على النادي الملكي فى أرضه فى مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف سجلهم اللاعب غابرييل خيسوس وضربة جزاء سددها اللاعب كيفين دي بروين، وأستطاع الستي من تجاوز الملكي على أرض البرنابيو، سيكون لقاء قوي جدا لكلا الفريقين.