سجل فريق ريال مدريد هدف التعادل في شباك مضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد، في إياب دوري الـ 16من دوري أبطال أوروبا.
سجل الهدف اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 27 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة
وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السيتي بهدفين لهدف .
كانت هذه تفاصيل خبر بنزيما يسجل هدف التعادل في شباك مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.