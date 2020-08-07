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بنزيما يسجل هدف التعادل في شباك مانشستر سيتي

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سجل فريق هدف التعادل في شباك مضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين  على ملعب الاتحاد، في إياب دوري الـ 16

من .

 

سجل الهدف اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 27 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة

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تعادل الفريقين بهدف لكل منهما بعدما تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء .

 

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السيتي بهدفين لهدف .

 

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