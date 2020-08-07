بنزيما يسجل هدف التعادل في شباك مانشستر سيتي

سجل فريق ريال مدريد هدف التعادل في شباك مضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد، في إياب دوري الـ 16 من من دوري أبطال أوروبا سجل الهدف اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 27 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة Advertisements تعادل الفريقين بهدف لكل منهما بعدما تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء . تعادل الفريقين بهدف لكل منهما بعدما تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء . وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز السيتي بهدفين لهدف .

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