(يلا شوت) مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم | (كورة لايف) شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يسعى مانشستر سيتي لمواصله مشواره في دوري الأبطال والعبور لدور الثمانية خاصة أنه يملك الأفضلية بعد فوزه في مباراة الذهاب في مدريد والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي بهدفين لهدف، سجل للفريق الإنجليزي كل من البرازيلي جابريل جيسوس والبلجيكي كيفين دي بروين بينما سجل للفريق المدريدي، لاعبه الإسباني غيسكو.

بينما يسعى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني

لريال مدريد لقلب الطاولة على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وخطف الفوز وبطاقة التأهل لدور الثمانية من ملعب ” الاتحاد” في قلب مدينة مانشستر الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بهذا التشكيل:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، إيميريك لابورت، فيرناندينيو، كايل ووكر.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس، رياض محرز.

بينما تشكيل ريال مدريد المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

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خط الدفاع: فيرلاند ميندي، إدير ميليتاو، رافائيل فاران، داني كارباخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة.

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر ستي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )