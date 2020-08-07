ليون يسجل هدف أول في شباك يوفنتوس

تقدم فريق ليون الفرنسي بالهدف الأول ف يشباك نظيره يوفنتوس في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم بتورينومن ضمن منافسات دور الـ 16 من أليانز ستاديوم بتورينومن ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا سجل الهدف اللاعب ممفيس ديباي في الدقيقة 12 من ركلة جزاء . يذكر ان مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ليون بهدف دون رد .

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