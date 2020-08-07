رسميا.. انطلاق الدوري الألماني في 18 سبتمبر المقبل

سينطلق الموسم الجديد للدوري الألماني لكرةِ القدم، في 18 من أيلول/ سبتمبر المقبل، بمواجهةٍ بين البطل بايرن ميونيخ، وشالكه.



في حين ستستمرُ العطلة الشتوية للبطولة 11 يوماً فقط، في إطار سعي القائمينَ على البطولةِ لتنظيم ِ الأوضاع، في ظل استمرار تأثير الأزمة الصحية العالمية لوباءِ "كورونا".



وقالت رابطة الدوري الألماني، إن بايرن ميونيخ سيواجه شالكه في مباراةِ افتتاح الموسم، لكن إذا تأهلَّ الفريقُ البافاري لنهائي دوري أبطال أوروبا، المقررةِ إقامتـُه في 23 من آب/أغسطس الجاري، فإنه سيُمنحُ بضعة أيام ٍ إضافية للراحةِ والاستعداد.



وسيبدأ بوروسيا دورتموند الموسمَ، بمواجهة مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

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