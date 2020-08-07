هازارد ودي بروين يقودان كتيبتي ريال مدريد ومانشستر سيتي

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وشهدت التشكيلة الملكية وجود النجم البلجيكي، إيدين هازارد، الذي غاب عن ختام الليجا للإصابة، وكانت هناك شكوك حول لحاقه بالمباراة.



وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:



"كورتوا، ميندي، فاران، ميليتاو، كارفاخال، كاسيميرو، كروس، مودريتش، هازارد، رودريجو، بنزيما".



وهذا بينما سيدخل المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، المباراة بكل من:



"إيدرسون، ووكر، فرناندينيو، لابورت، كانسيلو، رودريجو، جندوجان، دي بروين، فودين، ستيرلينج، جيسوس".



وكانت مباراة الذهاب في مدريد، قد انتهت بفوز السيتي (2-1).

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