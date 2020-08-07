رياضة | مانشستر سيتي يخطط لضم 4 صفقات في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يخطط لضم 4 صفقات في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي يخطط لعقد العديد من الصفقات في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية علمًا بأن المان سيتي تعاقد حتى الآن مع المهاجم فيران توريس والمدافع ناثان آكي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مانشستر سيتي يخطط لعقد 4 صفقات جديدة من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الفريق الإنجليزي.

وأفادت الشبكة البريطانية بأنه من بين الأهداف المدرجة في قائمة مانشستر سيتي السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي والبالغ من العمر 29 عامًا بالإضافة إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي والبالغ من العمر 22 عامًا.

وعلى نفس الجانب، أوضح موقع أثلتيك البريطاني أن مانشستر سيتي يضع البرتغالي جواو فيليكس نجم هجوم أتلتيكو مدريد الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا ضمن قائمة إهتماماته في الصيف الحالي.