رياضة | آرسنال يخطط لضم نجم ليل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يخطط لضم نجم ليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يسعى للتعاقد مع البرازيلي جابرييل ماجالهايس نجم دفاع ليل الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية إستعداداً للموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية بأن آرسنال يتصدر سباق الصراع مع النجم المدافع الشاب البالغ من العمر 22 عامًا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع ماجالهاليس في الصيف الحالي على رأسها مانشستر يونايتد وإيفرتون الإنجليزيين بالإضافة إلى نابولي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جابرييل ماجالهايس يلعب في ليل منذ عام 2018 وخاض مع الفريق الفرنسي حتى الآن 52 مباراة في جميع البطولات وسجل هدفين.