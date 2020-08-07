رياضة | الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع عن الصفقة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك ينحسب من صفقة عمر خربين

تحدثت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة، عن عرض بعض وكلاء الاعبين لنادي الزمالك، بشأن التعاقد مع عمر خربين لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي.

من جانبه كشفت مصادر صحفية، أن مسؤولي الزمالك، رفضوا فكرة التعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

جاء رفض مجلس إدارة الزمالك، بسبب كثرة الأجانب في الفريق الكروي الأول، بالإضافة إلى تعاقد الأبيض مع الظهير التونسي حمزة المثلوثي.

مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري

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وفي سياق متصل أعلن مسؤولوا الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت كالآتي:-

الاتحاد × الزمالك .. استاد الجيش .. الجولة الـ18 .. 10 أغسطس

الزمالك × مصر للمقاصة .. استاد القاهرة .. الجولة الـ19 .. 15 أغسطس

نادي مصر × الزمالك .. استاد الكلية الحربية .. الجولة الـ20 .. 18 أغسطس

الزمالك × الأهلي .. استاد القاهرة .. الجولة الـ21 .. 22 أغسطس

المقاولون العرب × الزمالك .. استاد السلام .. الجولة الـ22 .. 27 أغسطس.