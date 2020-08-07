رياضة | التعادل يحسم موقعة الغرافة والخور في الدوري القطري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم موقعة الغرافة والخور في الدوري القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق موقعة الغرافة مع ضيفه الخور، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري القطري للمحترفين.

وبقي الغرافة، الذي خسر0-2 أمام الدحيل في المرحلة الماضية، في المركز الرابع بترتيب المسابقة، برصيد 32 نقطة، في حين رفع الخور رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر (الثالث من القاع)، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر الغرافة بالتسجيل عن طريق جوناثان كودجيا في الدقيقة 36، لكن أحمد حمودان تعادل للخور في الدقيقة 48، ثم أضاف زميله لوكا بورجيس الهدف الثاني للخور في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز الخور، عاد كودجيا لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدف التعادل للغرافة في الدقيقة 90، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.